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Kuzey Kore'ye dikkat çeken ziyaret! Rusya Savunma Bakanı Kuzey Kore'de

A Haber
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Giriş: 26.07.2023 16:42
Rusya'dan Kuzey Kore'ye dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, beraberindeki heyetle Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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