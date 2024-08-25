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Küresel rekabetin yeni merkezi: Asya-Pasifik

Küresel rekabetin yeni merkezi: Asya-Pasifik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 11:39
Dünyanın her köşesinde, beklenmedik gelişmeler yaşanıyor ve ardı arkası da kesilmiyor. Gazze'de İsrail soykırımı, Rusya-Ukrayna savaşı, Afrika'da halk hareketleri ve maymun çiçeği salgını. Bu kadar yoğun gündemde, Bangladeş'te Başbakan Hasina'nın, Halk ayaklanmasına dayanamayıp ülkeden kaçması ise satır aralarına sıkışıp kaldı. Ancak bu istifa uluslararası sistemdeki dönüşümün ayak sesleriydi. ABD-Çin rekabeti, Asya-Pasifik bölgesinin küresel jeopolitikteki yerini daha da önemli hale getirdi. Bu açıdan Bangladeş'teki yönetim değişikliği son derece önemliydi. Detayları, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in yazdığı analizde izliyoruz.
Küresel rekabetin yeni merkezi: Asya-Pasifik
Küresel rekabetin yeni merkezi: Asya-Pasifik
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