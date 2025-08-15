Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Görüşmelerin en az 6 ila 7 saat saat sürmesi beklenebilir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da gerçekleştireceği görüşme öncesinde 2. Dünya Savaşı'nda ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasındaki işbirliğini temsil eden Alaska-Sibirya Kahramanları Anıtı'na çelenk bıraktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştireceği görüşme öncesinde Rusya'nın doğusundaki Magadan şehrine geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada Rus liderin ziyaretini "kapsamlı bir çalışma gezisi" olarak nitelendirdi. Peskov, Putin'in balık yağı işleme tesisinde, spor kompleksinde ve kültür merkezinde incelemelerde bulunduğunu belirtti. Sözcü Peskov, iki liderin görüşmesine ilişkin ise, "Önce liderler arasında karşılıklı görüşme gerçekleştirilmesini öngörüyorduk. Şimdi bu görüşmeye yardımcıların da katılacağı anlaşılıyor. Bunun ardından muhtemelen bir çalışma yemeği formatında heyetler arasında müzakereler de yapılacak. Daha sonra liderler bir süre dağılacak ve ardından ortak bir basın toplantısı için bir araya gelecekler. Planlanan çok sayıda etkinlik nedeniyle bunların en az 6 ila 7 saat sürmesi beklenebilir" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN