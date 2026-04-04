Körfez'de ABD'ye şok: Gövde gösterisi hezimetle bitti

İran, İsrail ve ABD arasındaki savaşın 36. gününde Orta Doğu'da tansiyon zirveye tırmandı. Son 24 saat içinde İran hava sahasında ABD'ye ait ikisi savaş uçağı, ikisi helikopter olmak üzere 4 hava aracı düşürüldü. Düşen ve ABD'nin en gelişmiş uçaklarından olan F-15'in fırlatma koltuğuyla atlayan pilotu için İran topraklarında adeta insan avı başlatılırken, sivil halk ve kuruluşlar pilotun başına 100 bin dolar ödül koydu. İsrail medyasından sızan son dakika bilgisine göre ise ABD ordusu, esir düşme tehlikesi yaşayan pilotunu kurtarmak için İran topraklarına yönelik çok gizli bir komando operasyonu başlattı. Bölgede yaşanan bu tarihi kırılmayı ve çatışmanın şifrelerini Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber ekranlarında saniye saniye deşifre etti.