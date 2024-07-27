Kontrolden çıkan otobüs yaya geçidine daldı: 1 ölü, 31 yaralı

Peru’nun başkenti Lima yakınlarındaki Magdalena del Mar bölgesinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yolcu otobüslerinden biri kontrolden çıkarak yaya geçidine daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, otobüslerden birinin aşırı hız yaptığını belirtti. Yaralıların otobüste bulunan yolculardan oluştuğu ifade edildi.

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