27 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Kontrolden çıkan otobüs yaya geçidine daldı: 1 ölü, 31 yaralı

Kontrolden çıkan otobüs yaya geçidine daldı: 1 ölü, 31 yaralı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2024 19:03
Peru’nun başkenti Lima yakınlarındaki Magdalena del Mar bölgesinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yolcu otobüslerinden biri kontrolden çıkarak yaya geçidine daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, otobüslerden birinin aşırı hız yaptığını belirtti. Yaralıların otobüste bulunan yolculardan oluştuğu ifade edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kontrolden çıkan otobüs yaya geçidine daldı!
Kontrolden çıkan otobüs yaya geçidine daldı!
Netanyahu ABD’de ’soykırıma destek’ turunda!
Netanyahu ABD’de 'soykırıma destek' turunda!
İsrail’den Han Yunus’a yeni tahliye emri!
İsrail'den Han Yunus’a yeni tahliye emri!
Al birini vur ötekine! Katliama destek
Al birini vur ötekine! Katliama destek
Yemen sokaklarında Gazze protestosu!
Yemen sokaklarında Gazze protestosu!
İngiltere’den Netanyahu kararı
İngiltere'den Netanyahu kararı
ABD Kongresi’nde utanç oturumu
ABD Kongresi'nde utanç oturumu
İsrail Paris Olimpiyatları’nda böyle yuhalandı
İsrail Paris Olimpiyatları'nda böyle yuhalandı
Paris Olimpiyat Oyunları’nda LGBT dayatması!
Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT dayatması!
Ermenistan’dan yeni provokasyon!
Ermenistan’dan yeni provokasyon!
Hizbullah, İsrail üssüne İHA ile sızdı!
Hizbullah, İsrail üssüne İHA ile sızdı!
Olimpiyat açılışına saatler kala bomba paniği
Olimpiyat açılışına saatler kala bomba paniği
Daha Fazla Video Göster