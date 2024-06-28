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Kenya’da ortalık karışık! Gösteriler ülkenin tamamına yayıldı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 28.06.2024 13:27
Kenya'da çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı hükümetin yeni ekonomik düzenlemelerden vazgeçtiğini duyurdu ancak buna rağmen olaylar sürüyor. Birçok kentte göstericiler devlet başkanının istifasını talep ediyor.
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