Kenya’da ortalık karışık! Gösteriler ülkenin tamamına yayıldı

Kenya'da çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı hükümetin yeni ekonomik düzenlemelerden vazgeçtiğini duyurdu ancak buna rağmen olaylar sürüyor. Birçok kentte göstericiler devlet başkanının istifasını talep ediyor.

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