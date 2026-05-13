Başkan Erdoğan'ın programında neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği kapsamında Kazakistan’ın başkenti Astana’ya adeta çıkarma yaptı. İki ülke arasındaki stratejik bağları güçlendirmeyi hedefleyen bu tarihi ziyaret, havalimanındaki muhteşem karşılamadan kritik zirve gündemlerine kadar her detayıyla Türk dünyasında heyecan yarattı. Yapay zekadan dev ticaret hacmine, dijital inovasyondan stratejik ortaklıklara kadar pek çok hayati başlık, Erdoğan’ın liderliğinde masaya yatırılıyor. A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim Astana'dan son detayları aktardı.