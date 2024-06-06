Katil İsrail Nüseyrat’ta okulu vurdu: 39 sivil can verdi

Dünya ateşkes beklerken Gazze'de katliam sürüyor. Nuseyrat'ta sivillerin sığındığı bir okul İsrail güçlerinin hedefi oldu. Bölgeye bomba yağdırıldı. 39 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı. İsrail güçleri saldırıyı doğruladı ve "Vurulan noktada Hamaslılar vardı" iddiasında bulundu.

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