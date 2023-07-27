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Kargo gemisinde yangın! 3 bin araç cayır cayır yanıyor

A Haber
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Giriş: 27.07.2023 15:59
Hollanda açıklarında binlerce aracın bulunduğu kargo gemisi iki gündür yanıyor. Son durumu A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.
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