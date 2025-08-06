Karen halkı Tayland’ın kuzeyinde fillerle geleneksel yaşamı sürdürüyor

Tayland’ın kuzeyindeki Chiang Mai eyaletine bağlı Doi Inthanon dağlarında, Karen halkına mensup bir grup fil bakıcısı, insanlarla filler arasındaki geleneksel uyumu yaşatmaya devam ediyor. “Elephant Freedom Village” (Fil Özgürlük Köyü) adlı koruma alanı, sömürüden uzak, doğayla uyumlu bir model sunuyor.

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