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Karen halkı Tayland’ın kuzeyinde fillerle geleneksel yaşamı sürdürüyor

Karen halkı Tayland'ın kuzeyinde fillerle geleneksel yaşamı sürdürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.08.2025 11:47
Tayland’ın kuzeyindeki Chiang Mai eyaletine bağlı Doi Inthanon dağlarında, Karen halkına mensup bir grup fil bakıcısı, insanlarla filler arasındaki geleneksel uyumu yaşatmaya devam ediyor. “Elephant Freedom Village” (Fil Özgürlük Köyü) adlı koruma alanı, sömürüden uzak, doğayla uyumlu bir model sunuyor.
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Karen halkı Tayland’ın kuzeyinde fillerle geleneksel yaşamı sürdürüyor
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