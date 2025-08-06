06 Ağustos 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Karen halkı Tayland'ın kuzeyinde fillerle geleneksel yaşamı sürdürüyor
Tayland’ın kuzeyindeki Chiang Mai eyaletine bağlı Doi Inthanon dağlarında, Karen halkına mensup bir grup fil bakıcısı, insanlarla filler arasındaki geleneksel uyumu yaşatmaya devam ediyor. “Elephant Freedom Village” (Fil Özgürlük Köyü) adlı koruma alanı, sömürüden uzak, doğayla uyumlu bir model sunuyor.