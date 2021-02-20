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Kamyonetin altında kaldı! Feci ölüm kameraya yansıdı

DHA
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Giriş: 20.02.2021 21:47
Güncelleme:20.02.2021 21:50
Çin'de nakliyat çalışanı el frenini çekmeyi unuttuğu yük kamyonetinin altında kalarak can verdi. Dehşet anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.

Çin'in Guangdong bölgesindeki Puning kentinde el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonetinin altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Bakliyat taşıyan sürücünün kullandığı kamyonet park halindeyken, bir anda hareket etmeye başladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, aracının hareket ettiğini fark eden sürücü, kamyonetin önüne geçtiği görüldü.

Aracına müdahale etmeye çalışan kişi, hareket eden kamyonetin altında kaldı. Kamyonun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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