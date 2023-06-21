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Kadın hapishanesinde isyan: 41 ölü

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Giriş: 21.06.2023 09:46
Honduras'ta bir kadın hapishanesinde çıkan isyanda 41 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından OHAL ilan edildi.
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Kadın hapishanesinde isyan
Kadın hapishanesinde isyan
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