Kaan Endonezya’dan sonra Mısır’a mı satılacak? Arap basını: Mısır Kaan için imza atacak

Endonezya'ya satılan Türkiye'nin yerli ve milli beşinci savaş uçağı Kaan Mısır'ın da yakın takibinde. Buna göre Mısır yıl sonuna kadar Kaan için imza atabilir. İddianın sahibi ise İngiltere'den yayın yapan bir Arap haber sitesi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

