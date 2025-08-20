20 Ağustos 2025, Çarşamba

Haberler Dünya Videoları Kaan Endonezya’dan sonra Mısır'a mı satılacak? Arap basını: Mısır Kaan için imza atacak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 16:16
Endonezya'ya satılan Türkiye'nin yerli ve milli beşinci savaş uçağı Kaan Mısır'ın da yakın takibinde. Buna göre Mısır yıl sonuna kadar Kaan için imza atabilir. İddianın sahibi ise İngiltere'den yayın yapan bir Arap haber sitesi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
