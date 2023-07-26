26 Temmuz 2023, Çarşamba
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İtalya yangınlarla mücadele ediyor! Palermo alevlere teslim
Yangınların insanları tehdit ettiği bir başka ülke de İtalya. Ülke bir yandan orman yangınları, diğer yandan şiddetli yağış ile mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Palermo'da çıkan orman yangınında geniş bir alan küle döndü. Hava ve kara yolu ulaşımında aksamalar yaşandı. Ülkenin kuzeyinde ise şiddetli rüzgar ve yağış hayatı durma noktasına getirdi. 4 kişi yaşamını yitirdi.