İtalya turizmine koronavirüs darbesi! Roma sokaklarında pandemi etkisi

İtalya her yıl bu zamanlarda turistlerle dolup taşıyordu. Ancak koronavirüs salgını ülkedeki turistlerin sayısını da azalttı. Salgın İtalya turizmini nasıl etkiledi? Turistik şehir Roma nasıl etkilendi? A Haber Roma’nın turistik lokasyonlarını görüntüledi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, detayları Roma’dan aktardı.

İtalya her yıl bu zamanlarda turistlerle dolup taşıyordu. Ancak koronavirüs salgını ülkedeki turistlerin sayısını da azalttı. Salgın İtalya turizmini nasıl etkiledi? Turistik şehir Roma nasıl etkilendi? A Haber Roma'nın turistik lokasyonlarını görüntüledi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, detayları Roma'dan aktardı.