İsviçre’de sel ve toprak kayması

İsviçre’nin güneyinde şiddetli yağışın ve eriyen karların yol açtığı sel ve heyelanda bazı evler toprak altında kaldı. Popüler turizm merkezi Zermatt kasabasına ise ulaşım sağlanamıyor.

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