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İşte Wagner’in isyan başlattığı Rostov

A Haber
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Giriş: 24.06.2023 17:55
Rusya’da neler oluyor? Wagner ne yapıyor? Bu Putin'e yönelik bir ayaklanma mı, yoksa ordu içinde bir hesaplaşma?Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Özçelik, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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