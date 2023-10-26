28 Ekim 2023, Cumartesi
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İşte İsrail'in katliam tankları
Soykırımcı İsrail, katliama devam ediyor. Sivilleri hedef alan kalleş saldırılar aralıksız sürerken Gazze'ye her saniye bir bomba düşüyor. İsrail, şimdiye kadar 12 bin tondan fazla patlayıcı kullandı. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Hiroşima’ya attığı atom bombasına denk gelen bu patlayıcılar, bölgede taş üstünde taş bırakmadı. Abluka altındaki Gazze'de insani durum da kötüleşiyor. Sınırlı sayıda yardım tırının Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.