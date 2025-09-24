24 Eylül 2025, Çarşamba

İşte dünyanın en büyük ikinci elması! Elmasın fiyatı milyon dolarları bulacak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 15:26
2024'te Güney Afrika ülkesi Botsvana'da keşfedilen elmasın fiyatının belirlenmesi için geri sayım başladı. Uzmanlar, bugüne kadar keşfedilen en büyük ikinci elmas olan Motswedi’nin değerini belirlemek için çalışıyor. 2 bin 488 karatlık devasa elmasın fiyatının milyonlarca doları bulması bekleniyor.
