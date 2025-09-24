24 Eylül 2025, Çarşamba
İşte dünyanın en büyük ikinci elması! Elmasın fiyatı milyon dolarları bulacak
2024'te Güney Afrika ülkesi Botsvana'da keşfedilen elmasın fiyatının belirlenmesi için geri sayım başladı. Uzmanlar, bugüne kadar keşfedilen en büyük ikinci elmas olan Motswedi’nin değerini belirlemek için çalışıyor. 2 bin 488 karatlık devasa elmasın fiyatının milyonlarca doları bulması bekleniyor.