02 Şubat 2025, Pazar
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İsrail’in sınır dışı ettiği 7 Filistinli mahkum Refah’ta!
İsrail, dün gerçekleştirilen esir takası çerçevesinde 183 Filistinliyi serbest bıraktı. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in sınır dışı edilmeleri şartıyla serbest bıraktığı 7 Filistinli mahkumun Mısır’ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Refah Sınır Kapısı'na ulaştığı aktarıldı.