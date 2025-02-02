İsrail’in sınır dışı ettiği 7 Filistinli mahkum Refah’ta!

İsrail, dün gerçekleştirilen esir takası çerçevesinde 183 Filistinliyi serbest bıraktı. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in sınır dışı edilmeleri şartıyla serbest bıraktığı 7 Filistinli mahkumun Mısır’ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Refah Sınır Kapısı'na ulaştığı aktarıldı.

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