İsrail’in kanlı işgal planı devrede! Lübnan’ın 5’te biri mülteci oldu

İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik başlattığı kara harekatı ve artan bombardımanlar, ülkeyi tarihin en büyük göç dalgalarından biriyle karşı karşıya bıraktı. Hizbullah ile İsrail arasındaki misilleme savaşında tampon bölge tartışmaları yerini işgal ve ilhak söylemlerine bırakırken, Lübnan nüfusunun beşte biri mülteci konumuna düştü. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Beyrut sokaklarına taşan insani trajediyi ve bölgedeki askeri hareketliliğin son detaylarını aktardı.