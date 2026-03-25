ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Başıboş köpekler dehşet saçtı! 6 yaşındaki Şirin'e saldırdılar

Eyüpsultan'da okuldan servisle eve dönen Suriyeli Şirin Alsuleiman (6), araçtan indikten sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan kız, tedavinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin konuşan baba Musab Alsuleiman, "Burası köpek dolu, ne zaman gelsem varlar. Köpeklerin toplatılıp barınağa götürülmesini tercih ederiz. Kim köpek sahiplendiyse buraya gelip salıyor. Burası boş bir arazi olduğu için herkes buraya köpek bırakıyor. Çocuklarımızı tek başına evden çıkaramıyoruz" dedi.

