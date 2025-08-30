İsrail’in gizemli Şam saldırılarının şifresi: Üste İsrail’e ait dinleme cihazları bulundu

İsrail'in, Şam'ın güneyine düzenlediği esrarengiz saldırılar, Orta Doğu'da tansiyonu yeniden yükseltti. Ancak bu kez hava saldırılarıyla da yetinmeyen İsrail, vurduğu noktaya asker indirdi. Terk edilmiş bir üste kapsamlı arama çalışmaları yapıldı. Peki İsrail, burada ne arıyordu? İşte ayrıntılar…

