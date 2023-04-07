İsrail’in Gazze’ye saldırı anı

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan bir dizi roketin ardından yaşanan gelişmelerin ardından abluka altındaki Gazze’ye hava saldırısı saldırı başlattı. İşte o anlar...

İsrail ordu sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı başlattığını belirtti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail ordusu merkez komutanlığında alarm durumuna geçildiği aktarıldı.

Gazze'nin Beyt Hanun ve Han Yunis bölgelerinde 2021'de İsrail ordusu tarafından vurulan iki tünelin yeniden hedef alındığı ve etkisiz hale getirildiği paylaşıldı.

Ayrıca, abluka altındaki Gazze şeridindeki Hamas'a ait kuzey ve merkezdeki iki silah deposunu vurulduğu belirtildi. Sosyal medyada, bölgede büyük patlamaların yaşandığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusu, saldırıların Hamas'ın güvenlik ihlallerine karşı gerçekleştirildiği, bölgede yaşanan olaylardan Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.

Saldırıda henüz can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan atılan bir dizi roketten Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.