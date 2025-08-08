08 Ağustos 2025, Cuma

İsrail’in Gazze işgal planına dünyadan sert tepkiler! Avrupa ülkeleri ne diyor?

İsrail'in Gazze işgal planına dünyadan sert tepkiler! Avrupa ülkeleri ne diyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2025 15:26
Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi topyekûn işgal planı dünya genelinde tepkilere neden oldu. Katliamı başından beri destekleyen Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdururken Avrupa ülkeleri planın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve acıya yol açacağını vurguladı. Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya’dan aktardı.
