İsrail’in Gazze işgal planına dünyadan sert tepkiler! Avrupa ülkeleri ne diyor?

Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi topyekûn işgal planı dünya genelinde tepkilere neden oldu. Katliamı başından beri destekleyen Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdururken Avrupa ülkeleri planın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve acıya yol açacağını vurguladı. Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya’dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN