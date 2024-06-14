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İsrail'den Lübnan'a füzeli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 00:50
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Saldırıya ilişkin İsrail ordusu ve Lübnan makamları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar ve o görüntüler...
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