İsrail’den kirli plan! Tansiyon düşmüyor: Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor

A Haber ekipleri, Orta Doğu’daki sıcak gelişmeleri yerinden, Tel Aviv'den aktarmaya devam ediyor. Bölgede ateşkes sesleri yükselse de İsrail yönetimi geri adım atmamakta kararlı bir duruş sergiliyor. Başbakan Netanyahu’nun kabinesi üzerinde yoğun bir "saldırı" baskısı olduğu belirtilirken, Lübnan ve Batı Şeria’dan gelen acı haberler tansiyonun ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Tel Aviv’den bildiren A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, İsrail’in saldırgan tutumuna, İran ile olan gerilime ve Trump yönetimiyle beklenen yeni sürece dair çarpıcı detayları paylaştı.