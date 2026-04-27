Polis okul önlerinde kuş uçurtmuyor

Bartın'da öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmesi için okul ve çevrelerinde yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor. İl merkezindeki 21 lise, 15 ortaokul ve ilkokul önünde görevlendirilen toplam 36 polis, okul girişlerinde, öğle arası ve okul çıkışlarında öğrencilerin güvenliğini sağlıyor. Okullarda sabit olarak görevlendirilen Bartın Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ile diğer şube ve birimlerdeki 36 polisin yanı sıra Asayiş ile Trafik Şube görevlilerinden oluşan 16 ekip ise okul çevrelerinde devriye geziyor. Ekipler, okul çevrelerinde sık sık kimlik kontrolü yaparak, suçluların öğrencilerle yakınlaşmasını önlemeye çalışıyor. Ekipler okul ve yurt çevrelerinde bekleyen, gezen şüpheli şahıslara yönelik yaptığı kimlik kontrollerinin yanı sıra park bahçe, umuma açık iş yerleri ve metruk binalarda da denetimler gerçekleştiriyor.