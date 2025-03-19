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İsrail’den Gazze’de cenaze törenine hava saldırısı: 16 ölü, 30 yaralı

İsrail'den Gazze’de cenaze törenine hava saldırısı: 16 ölü, 30 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 23:46
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları dünden bu yana devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Beit Lahia'da bulunan Al-Sultan Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, törene katılan 16 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yetkililer, yaralıların Endonezya Hastanesi'ne nakledildiğini ve birçoğunun durumunun kritik olduğunu açıkladı.
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İsrail’den Gazze’de cenaze törenine hava saldırısı: 16 ölü, 30 yaralı
İsrail’den Gazze’de cenaze törenine hava saldırısı!
İsrail'den Gazze’de cenaze törenine hava saldırısı!
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