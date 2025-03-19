20 Mart 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İsrail'den Gazze’de cenaze törenine hava saldırısı: 16 ölü, 30 yaralı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları dünden bu yana devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Beit Lahia'da bulunan Al-Sultan Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, törene katılan 16 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yetkililer, yaralıların Endonezya Hastanesi'ne nakledildiğini ve birçoğunun durumunun kritik olduğunu açıkladı.