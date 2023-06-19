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İsrail’den Apache helikopterli saldırı: 1'i çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 13:16
İsrail, Batı Şeria'da yıllar sonra ilk kez "Apache" helikopterle hava saldırısı düzenledi. Cenin kentine düzenlenen saldırıda biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti. AA muhabiri Mücahit Aydemir, bölgedeki son durumu aktardı.
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