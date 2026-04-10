İsrail'den alçak plan: Ateşkes öncesi son katliam!

Orta Doğu’da tansiyon düşmek bilmiyor. Katil İsrail, Lübnan ve Hizbullah’a yönelik saldırılarını ateşkesin son anına kadar sürdürme kararı alırken, bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün arttığını duyururken, Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine düzenlediği misilleme saldırıları Tel Aviv’i köşeye sıkıştırdı. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, bölgedeki son durumu ve kirli ateşkes pazarlığının perde arkasını yerinden aktardı.