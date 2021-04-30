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İsrail'de felaket 'geliyorum' demiş! Yahudilerin bayram kutlamasında facia

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Giriş: 30.04.2021 03:29
Son dakika haberleri... İsrail'in kuzeyinde, Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı bir alanda sahnenin çökmesi sonucu en az 38 kişinin öldüğü belirtildi. Söz konusu kazadan önce kayda alınan görüntülerde, platformun üzerinde yüzlerce kişinin eğlendiği ve kazaya davetiye çıkardığı görülüyor.
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