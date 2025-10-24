İsrail yerleşimcilerinden Filistinlilere nefes aldırmayan zulüm

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Ummul Hayr köyü, Yahudi yerleşimcilerin sistematik saldırılarıyla her gün yeni bir acıya uyanıyor. Köyde yaşayan Filistinliler, evleri yıkıldığı, ağaçları söküldüğü, üzerlerine tükürüldüğü bir hayatın ortasında var olma mücadelesi veriyor. Oğlunu yerleşimci saldırısında kaybeden Khadra Al-Hathalin, “Aşağılayıcı bir hayat sürüyoruz” diyerek gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı. “Gece gündüz korku içindeyiz, güvenliğimiz yok” diyen Filistinli anne, yerleşimcilerin kendilerini sürekli taciz ettiğini belirtti. Ummul Hayr Toplum Merkezi Müdürü Aziz Al-Hathalin ise son yıllarda saldırıların arttığını, evlerin yıkıldığını, meraların ve toprakların gasp edildiğini söyledi. Bölgede yaşayan yaklaşık 210 kişilik bedevi topluluğun, hayvanları çalındığı ve geçim kaynakları yok edildiği için yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi. Yerleşimcilerin hedefinin bölge halkını göçe zorlamak olduğunu vurgulayan Al-Hathalin, “İnsanların geçim kaynaklarına savaş açtılar” dedi. Filistinli aileler, uluslararası topluma “artık sesimizi duyun” çağrısında bulundu.

