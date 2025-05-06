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İsrail, Yemen’deki Hudeyde Limanı’nı ve bir beton fabrikasını vurdu

İsrail, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı ve bir beton fabrikasını vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 01:25
İsrail, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'in ana uluslararası havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı'na düzenlediği füze saldırısına karşılık verdi. İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı'na ve beton fabrikasına hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Yemen'in Hudeyde Limanı ve çevresindeki, ülke topraklarına yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki Husi rejimine ait terörist hedeflere saldırı düzenlendi" denildi.
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