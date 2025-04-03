İsrail Şam’ın ardından Hama ve Humus’a hava saldırıları düzenledi!

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ın ardından Hama ve Humus’a da hava saldırıları düzenledi. İsrail, Suriye’ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, başkenti Şam’ın ardından Hama ve Humus’a da hava saldırıları düzenledi. Suriye basını, İsrail’in Hama kentindeki askeri havaalanını ve Humus’taki T-4 Hava Üssü’nü hedef aldığını aktardı.

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