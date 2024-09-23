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İsrail ordusundan Lübnan'a bombardıman! Savaşın en sıcak görüntüsü A Haber'de

İsrail ordusundan Lübnan'a bombardıman! Savaşın en sıcak görüntüsü A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 19:51
Güncelleme:23.09.2024 19:52
İsrail Ordu Radyosu’nun yaptığı açıklamaya göre Beyrut'un güney banliyösüne düzenlenen hava saldırısında Hizbullah komutanı Ali Karki hedef alındığı bildirildi. A Haber ekibi Beyrut’ta hedef alınan noktadan son durumu aktardı
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