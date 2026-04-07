İsrail ordusu, İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı

İsrail ordusundan İran’a yönelik saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’da Tahran başta olmak üzere farklı bölgeleri hedef alan yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Saldırıların İran rejimine ait altyapıları hedef aldığı belirtilerek, "Ayrıntılı bilgi daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise, Tahran ve Karaj şehirlerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Muhtemel yaralanma ya da can kayıplarına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. Kameralara yansıyan görüntülerde İran’ın farklı bölgelerinden dumanların yükseldiği ve bazı kesimlerde yangın çıktığı görüldü.