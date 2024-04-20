İsrail, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 28 haftadır kısıtlıyor

Son dakika haberine göre İsrail, cuma namazını işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-iAksa'da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi. Tüm zulümlere rağmen 50 bin Filistinli namazı kıldı.

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