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İsrail, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 28 haftadır kısıtlıyor

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 20.04.2024 09:17
Son dakika haberine göre İsrail, cuma namazını işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-iAksa'da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi. Tüm zulümlere rağmen 50 bin Filistinli namazı kıldı.
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