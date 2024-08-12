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İsrail- Lübnan sınırında gece boyu neler yaşandı?

İsrail- Lübnan sınırında gece boyu neler yaşandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.08.2024 15:47
Lübnan-İsrail sınırında hareketli saatler yaşanıyor. Hizbullah, İsrail’in kuzeyine roket atarken, İsrail de Hizbullah mevzilerini vuruyor. A haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Aydın Baytar bölgeden son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar…
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