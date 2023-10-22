22 Ekim 2023, Pazar
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İsrail: Gazze'ye hava saldırıları artacak
Gazze sınırına tanklarla askeri yığınak yapan israil'den peş peşe sert açıklamalar geldi. Olası bir kara operasyonunun her an başlayabileceği sinyali verildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi "Gazze şeridi'ne gireceğiz" dedi. Ayrıca hava saldırıların da artacağı uyarısında bulunuldu.