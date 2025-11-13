İspanya’da kuş gribi alarmı: Tüm kümes hayvanları kapalı alana alındı

Avrupa’da hızla yayılan kuş gribi salgını İspanya’yı alarma geçirdi. Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı, virüsün yayılmasını önlemek için ülke genelindeki tüm çiftliklerde kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasını zorunlu hale getirdi. Kararnameyle birlikte pazarlarda ve etkinliklerde canlı hayvan satışları yasaklandı. Son 4 ayda 2,5 milyondan fazla kuşun öldüğü İspanya’da alınan önlemler, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde artan vakalarla birlikte kıta genelinde yeni bir salgın endişesini büyüttü.

