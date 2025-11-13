13 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İspanya’da kuş gribi alarmı: Tüm kümes hayvanları kapalı alana alındı
İspanya’da kuş gribi alarmı: Tüm kümes hayvanları kapalı alana alındı

İspanya’da kuş gribi alarmı: Tüm kümes hayvanları kapalı alana alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2025 16:14
Avrupa’da hızla yayılan kuş gribi salgını İspanya’yı alarma geçirdi. Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı, virüsün yayılmasını önlemek için ülke genelindeki tüm çiftliklerde kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasını zorunlu hale getirdi. Kararnameyle birlikte pazarlarda ve etkinliklerde canlı hayvan satışları yasaklandı. Son 4 ayda 2,5 milyondan fazla kuşun öldüğü İspanya’da alınan önlemler, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde artan vakalarla birlikte kıta genelinde yeni bir salgın endişesini büyüttü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İspanya’da kuş gribi alarmı: Tüm kümes hayvanları kapalı alana alındı
Arjantin’de yolcu treni raydan çıktı: 19 yaralı
Arjantin'de yolcu treni raydan çıktı: 19 yaralı
Suriye, 13 yıl sonra Londra Büyükelçiliğini yeniden açtı
Suriye, 13 yıl sonra Londra Büyükelçiliğini yeniden açtı
Kuş gribi alarmı: Tüm kümes hayvanları kapalı alana alındı
Kuş gribi alarmı: Tüm kümes hayvanları kapalı alana alındı
ŞUAK ekipleri Tel Abyad’da kayıp çocuğun cesedini buldu
ŞUAK ekipleri Tel Abyad’da kayıp çocuğun cesedini buldu
Şam’daki Ulusal Müze’de 6 arkeolojik heykel çalındı
Şam'daki Ulusal Müze'de 6 arkeolojik heykel çalındı
Yıldız futbolculardan İsrail’i men çağrısı!
Yıldız futbolculardan “İsrail'i men" çağrısı!
İşgalciler Yahudiler böyle saldırdı!
İşgalciler Yahudiler böyle saldırdı!
Amazon yerlileri BM İklim Zirvesi’ni bastı: 2 yaralı
Amazon yerlileri BM İklim Zirvesi’ni bastı: 2 yaralı
Herzog’a Netanyahu’yu affet mektubu
Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
Irak’ta seçimin kazananı Sudani oldu!
Irak'ta seçimin kazananı Sudani oldu!
Atina silahlanma yarışında!
Atina silahlanma yarışında!
ABD’de hükümet 43 gün sonra açıldı!
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı!
Daha Fazla Video Göster