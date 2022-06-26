26 Haziran 2022, Pazar
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İspanya'da göçmen faciası: 23 ölü
Fas üzerinden İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Melilla kentine geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmenin akını faciayla bitti. Sınırda yaşanan kargaşada 23 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.