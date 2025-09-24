24 Eylül 2025, Çarşamba

İspanya Kralı VI. Felipe: Yalvarıyoruz, Gazze’deki bu katliamı derhal durdurun

İspanya Kralı VI. Felipe: "Yalvarıyoruz, Gazze’deki bu katliamı derhal durdurun"

Giriş: 24.09.2025 17:43
İspanya Kralı VI. Felipe, "İsrail hükümetinin Gazze’deki eylemlerini anlamakta zorlanıyoruz ve bundan derin acı duyuyoruz. Bu yüzden haykırıyoruz, yalvarıyoruz, talep ediyoruz: Bu katliamı derhal durdurun" dedi.
