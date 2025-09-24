İspanya Kralı VI. Felipe: "Yalvarıyoruz, Gazze’deki bu katliamı derhal durdurun"

İspanya Kralı VI. Felipe, "İsrail hükümetinin Gazze’deki eylemlerini anlamakta zorlanıyoruz ve bundan derin acı duyuyoruz. Bu yüzden haykırıyoruz, yalvarıyoruz, talep ediyoruz: Bu katliamı derhal durdurun" dedi.

