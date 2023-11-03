03 Kasım 2023, Cuma
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İspanya alevlere teslim: 1400 hektar alan kül oldu
İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinde devam eden orman yangını nedeniyle bin 400 hektarlık alan küle döndü, 600 kişi evlerinden tahliye edildi. Valencia özerk yönetimi başkanı Carlos Mazon, yangının nedeninin bilinmediğini ve araştırılacağını açıkladı.