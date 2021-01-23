Isınmak isteyen fare köpeğin üzerinde dondu! Kazakistan’da hava eksi 51’i gördü

Kazakistan’ın Almatı kentinde artan soğuklar nedeniyle kırsal bir alanda hayvanlar dondu. Sıcaklıkların eksi 51 dereceye kadar düştüğü ülkede, donarak can veren hayvanlar ülke gündeminde yer aldı. En dikkat çeken an ise ısınmak için bir köpeğin boynuna tırmanan farenin de donup kalması oldu.

Görüntüler Kazakistan'ın Almatı kentinden geldi.

Kazakistan'da termometreler eski 51 dereceye ulaştı.



Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kırsal bir alanda kalan hayvanlar soğuktan dondu.

En dikkat çeken an ise ısınmak için bir köpeğin boynuna tırmanan farenin de donup kalması oldu.

Soğuk havalar birçok bölgede yoğun kar yağışıyla etkisini artırıyor.

Bu durumdan en çok etkilenenler ise yaban ve sokak hayvanları oluyor.