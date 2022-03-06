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Irpin'de siviller tahliye edilmeye çalışılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2022 18:42
Rusya Ukrayna savaşı tüm vahşiliğiyle devam ediyor. Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Irpin şehrinden sivillerin kaçışı devam ediyor. Ukrayna ordusu, tahliyelerin olduğu noktalarda güvenlik önlemleri alıyor. Ajanslardan fotoğraflar akarken Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım da bölgeden çektiği görüntüler ile insanların bir kısmının ambulanslar ile tahliye edildiğini açıkladı. İşte o göüntüler...
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