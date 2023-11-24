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İrlanda sokakları yangın yerine döndü! Bıçaklı saldırı sonrası ortalık karıştı

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Giriş: 24.11.2023 09:04
İrlanda'nın başkenti Dublin'de şehir merkezindeki bir okulun dışında meydana gelen bıçaklama olayında 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların ardından halk sokaklara döküldü ve meydanları yangın yerine çevirdi.
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