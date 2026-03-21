İran'da bir yanda savaş tehdidi bir yanda bayram

A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, İran'ın başkenti Tahran'dan son dakika gelişmelerini ve sokakların nabzını aktardı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Hindistan Başbakanı ile gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesinde İsrail'in saldırılarının durdurulması çağrısında bulunduğu belirtildi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ateşkes istemediklerini, ancak saldırıların kalıcı olarak durmasını beklediklerini söylemesi kafaları karıştırdı. Tüm bu savaş geriliminin gölgesinde ise İranlılar, yeni yıllarının ilk günü olan Nevruz bayramını kutlamaya hazırlanıyor.