Hürmüz'de Süveyş senaryosu mu? Uzman isimden 'enerji' ve 'petrol' analizi

A Haber ekranlarında yayınlanan Ajans Hafta Sonu programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, küresel güç dengelerini sarsan 'Hürmüz Boğazı' krizini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin perde arkasındaki stratejilerini değerlendirdi. Tercan, 1956'da yaşanan Süveyş Krizi ile günümüzdeki Hürmüz gerilimi arasında dikkat çekici benzerlikler kurarak, ABD'nin bu krizden nasıl bir ekonomik ve jeopolitik avantaj elde etmeye çalıştığını anlattı. İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'daki hegemonyasının zayıfladığını vurgulayan Tercan, dünyanın iki kutuplu bir düzene doğru evrildiğini ve bu süreçte enerji kaynaklarının belirleyici bir rol oynayacağını ifade etti.