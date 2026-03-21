ABD-İngiltere arasında Diego Garcia gerilimi!

Ortadoğu'daki gerilim kontrolden çıkarak Hint Okyanusu'nun derinliklerine sıçradı. İran'ın, ABD ve İngiltere'nin stratejik kalesi olan Diego Garcia üssünü orta menzilli balistik füzelerle hedef alması, küresel güvenlik dengelerini yerinden oynattı. Wall Street Journal'ın patlattığı bomba haberle duyurulan saldırı girişimi, bölgedeki askeri hareketliliği en üst seviyeye çıkarırken ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşı tarafı yok ederken ateşkes yapmam" çıkışı ve İngiltere ile İran arasındaki karşılıklı restleşmeler, sıcak temas riskini hiç olmadığı kadar artırdı.